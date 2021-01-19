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PR-агент Федора Смолова, Елена Болотова, высказалась о личной жизни российского футболиста. Женщина впервые подтвердила, что спортсмен встречается с внучкой Бориса Ельцина Марией Юмашевой, и ответила на вопрос, почему пара скрывает свои отношения.
Примечательно, что в соцсетях Смолова нет ни одной совместной фотографии с 19-летней возлюбленной.
В интервью журналисту Василию Конову Болотова объяснила, почему Федор не спешит афишировать отношения с Марией.
"Просто мы опять не хотим, чтобы был этот перекос, чтобы обсуждалась в первую очередь личная жизнь, а потом уже спортивные достижения", - отметила PR-агент.
По словам Елены, футболист является тем человеком, для которого важна гармония во всем.
Сообщается, что Смолов и Юмашева встретили Новый год на острове Сен-Бартелеми.
Ранее футболист состоял в отношениях с фотомоделью Викторией Лопыревой. В 2015 году пара распалась. После разрыва с телеведущей Федор встречался с моделями Мирандой Шелией, Юлией Левченко и Софьей Никитчук.
Напомним, Федор Смолов является членом Сборной России по футболу. Также спортсмен играет за московский клуб "Локомотив", выполняя роль нападающего.
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