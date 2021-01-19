Исполнительница хита "Одинокая луна" предположила, что Пугачева может быть заодно с создателями возмутившей ее передачи

На прошлой неделе в эфир вышла программа "В тени Примадонны", которая обернулась настоящим скандалом. Звезды, принявшие участие в съемках, рассказали об обмане авторов передачи, а Лика Стар, которой приписывают конфликт с Аллой Пугачевой, публично обратилась к артистке.

Слухи о том, что супруга Максима Галкина перекрыла кислород некоторым знаменитостям, ходят не первый год. К их числу относят и Лику Стар, которая в начале 2000-х, несмотря на верхние строчки хит-парадов, внезапно пропала с телеэкранов. Действительно ли Пугачева разрушила карьеру певицы, у звезды 1990-х решили выведать редакторы программы. Вот только Лике Стар сообщили, что выпуск будет посвящен ее творчеству, а не жизни Примадонны.

Исполнительница хита "Одинокая луна" была возмущена обманом журналистов, но в сегодняшнем интервью решила поставить точку в этой истории. Лика Стар сообщила, что у нее действительно был конфликт с артисткой, но ее карьере Примадонна не мешала. Кроме того, сейчас певицы находятся в неплохих отношениях.

"Эта передача была посвящена тому, что я вместе с некоторыми другими артистами нахожусь в тени Примадонны. Но на самом деле это она находится в тени мракобесия, который она игнорирует. Получается, что Алла Борисовна заодно с теми, кто создает это все?!"

– поделилась размышлениями Лика Стар в разговоре с "Собеседником".

Игорь Наджиев, который тоже снялся в скандальной программе, ранее рассказал, что ее создатели обманули и его.

