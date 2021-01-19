Артистка собирается подать апелляцию на судебное решение о расторжении брака

Актриса Лидия Федосеева-Шушина намерена подать аппеляцию на судебное решение о разводе со звездным продюсером Барии Алибасовым. Об этом заявила адвокат звезды Юлия Вербицкая-Линник.

Изначально причиной супружеской ссоры стала недвижимость, подаренная артисткой ее мужу. Однако позднее Алибасов переписал квартиру на имя своего помощника, что возмутило Лидию. В декабре состоялся развод звездной пары.

По мнению звезды, Алибасова задерживают в его квартире незаконным способом, лишая всех контактов. Не исключено, считает артистка, что звездного продюсера могли вывезти в неизвестном направлении. Федосеева-Шукшина опасается за жизнь артиста и его здоровье.

Вербицкая-Линник добавила, что под подозрение Лидии попадает Алибасов-младший который, в одно время пытался добиться оформления опекунства над родителем для установления контроля над имуществом отца. Не исключено, что продюсер оказался жертвой сторонних интересов. По этой причине адвокат просит возбудить уголовное дело, считая, что речь может идти о незаконном лишении свободы, передает РИА ФАН.

Сам Алибасов-младший заявил накануне, что экс-супруги по прежнему проводят много времени друг с другом. Оказалось, что бывшая пара решила даже вместе отпраздновать Новый год.