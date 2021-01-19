Певица вызвала восхищение у своих фанатов

Наталья Чистякова-Ионова, более известная как певица Глюкоза, поделилась с подписчиками ярким снимком. Звезда предстала перед фанатами в неожиданном образе.

На фотографии, опубликованной в "Инстаграм", Чистякова-Ионова позирует в коротком блестящем платье и на роликах. Певица присела на корточки, разведя руки в стороны – так, как будто она пытается сохранить равновесие. Пространство вокруг артистки заполнил цветной дым, наделяя композицию особой атмосферой.

В глаза сразу же бросается одна деталь – присев, исполнительница хита "Танцуй, Россия" не заметила, как ее платье сильно задралось. Однако пользователи Сети не стали указывать Глюкозе на этот казус. Они отметили, что певица выглядит потрясающе.

"Наташа, ты шикарная", "Как всегда сексуальная", "Ножки супер", "Наташа, выглядишь сногсшибательно! Роскошная", "Горячая девочка", – написали поклонники.

Напомним, на данный момент Чистякова-Ионова состоит в браке с бизнесменом Александром Чистяковым. Пара растит двух дочерей – Лидию и Веру. Также некоторое время в семье воспитывался сын предпринимателя от первого брака.

Ранее певица рассказала о том, что она росла сложным ребенком. Наталья баловалась алкоголем и принимала участие в мелких кражах.