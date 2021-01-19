Знаменитый деятель искусств заявил, что создателя "Ералаша" объединяло с первой женой 35 лет совместной жизни

Российский художник Никас Сафронов назвал причину, по которой бывшая супруга покойного режиссера Бориса Грачевского Галина не явилась на похороны экс-мужа вместе со старшей дочкой Ксенией.

Сафронов рассказал, что Грачевский прожил с женой 35 лет. Галина родила ему двоих детей – Максима и Ксюшу. Последняя даже "засветилась" в Ералаше, однако прекратила работать в юмористическом журнале.

Затем у Бориса испортились отношения с дочкой – режиссер стал встречаться с Екатериной Белоцерковской, на которой впоследствии и женился. Такой ситуации был не рад и Максим, который тоже какое-то время был настроен против отца. Однако помириться с сыном Борис успел.

"Макс был на похоронах, а Ксюша не пришла. Жена первая тоже отсутствовала. Так и не простили, видимо. Он тоже на них обижался. Считал, что они его недооценивали", - рассказал художник в интервью "Телепрограмме".

Сафронов добавил, что разрыв с мужем был для Галины настоящим ударом – женщина чувствовала себя обманутой. Однако Грачевский был "человеком-оркестром" из-за своей влюбчивости и любви к жизни.

Создатель "Ералаша" скончался 14 января на 72-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.