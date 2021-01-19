Актриса не стала скрывать "грехов" бывшего супруга

Недавно Агата Муцениеце создала Ютуб-шоу под названием МамBook. Новой гостьей передачи стала Анна Седокова. В разговоре с певицей актриса несколько раз уколола своего бывшего мужа – звезду сериала "Мажор" Павла Прилучного.

Когда Анна начала рассказывать про насилие со стороны экс-супруга и его алкогольную зависимость, Агата отметила, что тоже проходила через все это.

"Так мы с тобой сестры по несчастью", – заявила артистка.

Также Муцениеце призналась – в период послеродовой депрессии Прилучный практически не поддерживал ее. Актер бросил супругу наедине со своими страхами и комплексами.

"Я свой организм по кускам собирала. Это ужасно. Огромные бедра, все разрушено. Я рыдала в душе почти каждый день", – ошарашила своими словами Агата.

По словам актрисы, она не была морально готова к тому, что абсолютно все свое время ей придется посвящать ребенку. Муцениеце была вынуждена забыть о карьере и некоторых личных потребностях.

Напомним, новость о разводе Муцениеце и Прилучного появилась в феврале 2020 года. Супруги состояли в браке около девяти лет. За это время у звездной пары появились двое детей – сын Тимофей и дочь Мия.

Примечательно, что после разрыва звездных родителей дети остались жить с матерью. Однако Агата не препятствует общению наследников с отцом.

Ранее Муцениеце рассказала о том, как на нее повлиял брак с Прилучным.