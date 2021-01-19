Семья актера лишилась дохода от сдачи квартир

Следствие по делу об имуществе Алексея Баталова продолжается, хотя и продвигается медленно. СМИ отмечают: в том, что наследство вернется семье актера сомнений уже нет, но вот когда это произойдет, неизвестно. Тем временем, Гитана Леонтенко и ее дочь Мария терпят убытки, причем сумма ущерба продолжает расти. Подробностями поделилась адвокат Юлия Антонова.

Дело в том, что ранее Мария Баталова сдавала в аренду две квартиры, которые ей ежемесячно приносили около 100 тыс. рублей. Когда же жилье оказалось переписано на Наталью Дрожжину, деньги стала получать актриса. Таким образом, только за год дочь артиста потеряла 1,2 млн рублей.

"Это не окончательная сумма, убытки будут начисляться до момента, пока Дрожжина не вернет квартиры",

– пояснила адвокат "Комсомольской правде".

Актер из фильма "Москва слезам не верит" также увлекался коллекционированием предметов искусства. Баталов был владельцем писем Александра Блока и нескольких картин Амедео Модильяни, которые оцениваются в 30 млрд рублей. Накануне стало известно, куда пропали уникальные полотна.

