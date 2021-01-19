Убытки будут расти: дочь Баталова потеряла 1,2 миллиона из-за скандала с наследством

Убытки будут расти: дочь Баталова потеряла 1,2 миллиона из-за скандала с наследством
Алексей Баталов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Семья актера лишилась дохода от сдачи квартир

Следствие по делу об имуществе Алексея Баталова продолжается, хотя и продвигается медленно. СМИ отмечают: в том, что наследство вернется семье актера сомнений уже нет, но вот когда это произойдет, неизвестно. Тем временем, Гитана Леонтенко и ее дочь Мария терпят убытки, причем сумма ущерба продолжает расти. Подробностями поделилась адвокат Юлия Антонова.

Дело в том, что ранее Мария Баталова сдавала в аренду две квартиры, которые ей ежемесячно приносили около 100 тыс. рублей. Когда же жилье оказалось переписано на Наталью Дрожжину, деньги стала получать актриса. Таким образом, только за год дочь артиста потеряла 1,2 млн рублей.

"Это не окончательная сумма, убытки будут начисляться до момента, пока Дрожжина не вернет квартиры",

пояснила адвокат "Комсомольской правде".

Актер из фильма "Москва слезам не верит" также увлекался коллекционированием предметов искусства. Баталов был владельцем писем Александра Блока и нескольких картин Амедео Модильяни, которые оцениваются в 30 млрд рублей. Накануне стало известно, куда пропали уникальные полотна.

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Регина Тодоренко. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com Михаил Ефремов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Наташа Королева с Тарзан. Фото: Ruslan Roschupkin/Russian Look/www.globallookpress.com Артем Дзюба. Фото:Alexander Kulebyakin/Global Look Press/www.globallookpress.com Артем Дзюба. Фото:Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Карина СИРАЗОВА

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