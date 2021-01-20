Отец Фриске повоюет с Шепелевым за квартиру внука

Отец Фриске повоюет с Шепелевым за квартиру внука
Отец Жанны Фриске. Фото: Moscow night cycling parade/www.globallookpress.com
Родитель покойной певицы не знал о намерениях телеведущего

Вот уже несколько лет длится конфликт родственников Жанны Фриске с гражданским мужем артистки Дмитрием Шепелевым. Телеведущий запрещает родителям певицы видеться с внуком. А теперь мужчина намерен продать часть квартиры Жанны, которая принадлежит их общему сыну Платону.

Для Владимира Фриске это стало большой новостью. Мужчина признался, что их с женой об этом намерении Шепелева никто не предупреждал. Однако долю отец Жанны пока выкупать не собирается, надеясь, что суд встанет на их сторону. 

Но если этого не произойдет, то Владимир намерен бороться за квартиру до последнего. Отец певицы пообещал сохранить квартиру до тех пор, пока его внуку не исполнится 18 лет, пишет "Собеседник". Однако и 

К слову, в той квартире, долю в которой собирается продавать телеведущий, все осталось неизменным. Фриске обустраивала жилье с большой любовью, потому что собиралась жить там в будущем. 

Ранее отец Фриске обвинил Шепелева в том, что он живет только денег Жанны. При этом в Сети предположили, что решение телеведущего может быть связано с финансовыми трудностями. Другой причиной могло стать желание Дмитрия оборвать все связи с семьей Фриске. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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