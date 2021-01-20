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Максим Галкин часто публикует фотографии своих детей, рассказывая об их насыщенных буднях. В этот раз телеведущий поделился фотографиями, на которых его дочка Лиза принимает участие в колядках.
На фотографиях румяная первоклассница стоит в традиционном русском сарафане синего цвета. Свой образ для колядок девочка дополнила милой шапочкой в виде коровы.
"Лиза сегодня на колядках в школе", – подписал снимки счастливый отец.
Судя по фотографиям, Лиза отлично провела время: пела, играла на музыкальных инструментах и танцевала в компании других одноклассников. В комментариях пользователи "Инстаграма" тут же засыпали маленькую красавицу комплиментами.
"Какая она хорошенькая у вас. Какая-то светлая, чистая, как будто изнутри светится", "Русская красавица", "Какая же она артистичная!", "Какая красавица! И так увлечена процессом! Так здорово!", "Какая же она красивая! Просто чудо! А родители, какие прекрасные! Без слов...", "Как горят глаза у Лизоньки", – отметили восхищенные фанаты.
Лиза и Гарри Галкины обладают целым рядом талантов. Наследники Примадонны учат языки, играют на музыкальных инструментах, занимаются спортом. Не так давно Максим Галкин показал театральную постановку, которую придумали его дети.
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