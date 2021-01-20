"Молва нас поженила": Крутой рассказал о первой встрече с Аллегровой

"Молва нас поженила": Крутой рассказал о первой встрече с Аллегровой
Игорь Крутой. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Сегодня певица отмечает 69-летие

В день, когда звезда отечественной эстрады Ирина Аллегрова празднует очередной день рождения, к ней с трогательным поздравлением обратился близкий друг и знаменитый композитор Игорь Крутой. Артист вспомнил о знакомстве с певицей и рассказал о слухах, которые ходили тогда вокруг них "пары".

Встреча знаменитостей произошла больше 40 лет назад. Судьба свела артистов в 1977 году в подвале отеля "Балчуг", там проходили репетиции музыкантов. По словам Игоря, с тех пор они не расставались – друзья всегда следят за жизнями друг друга и очень трепетно берегут теплые отношения между ними.

Артисты были настолько близки, что в какой-то момент поползли слухи об их романе.

"Недаром в период "Незаконченного романа" нас с Ирунчиком молва даже поженила", – предается воспоминаниям на своей станице в "Инстаграм" композитор.


Игорь Крутой отметил выдающийся талант своей звездной подруги и заявил, что так проникновенно петь о любви, как она, больше никому не под силу.

Кстати, недавно стало известно, что 66-летний Крутой набил татуировку в честь любимой дочери. Маэстро признался, что отправился в тату-салон втайне от остальных членов семьи.

Ольга ФЕДОРОВА

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