Актриса не скрывает, что намеренно нарушила местные законы

Наталья Андрейченко угодила в очередной переплет. Любимая "Мэри Поппинс" россиян сейчас живет в Мексике. Однако требования властей страны 64-летней знаменитости соблюдать не хочется. За очередное нарушение закона ее даже задержали.



Артистка вела видеозапись на территории мексиканской достопримечательности, где съемка категорически запрещена. Об этом звезде решили напомнить местные правоохранители. При этом, когда к российской актрисе стали проявлять интерес стражи порядка, она попыталась скрылся.

Оказалось, что Андрейченко решила записать видеоролик на руинах древнего города Майя в Ушмале. В итоге ей все же пришлось побеседовать с правоохранителями, которые сумели задержать нарушительницу.

"Загнали в офис, я дико испугалась", – делится впечатлениями актриса.

На своем канале в "Яндекс.Дзен" актриса похвасталась, что сумела облапошить полицейских и сохранила отснятые видео. Ролики нужны ей для онлайн-курсов. Сейчас Андрейченко активно занимается астрологией и преподает шаманизм.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как выглядит взрослый сын Натальи Андрейченко и Максима Дунаевского.