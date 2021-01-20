Звезда решила поделиться с поклонниками не очень хорошими новостями

С недавних пор на странице Иды Галич в "Инстаграме" стали редко появляться фото и видео с ее супругом Аланом Басиевым. Преданные поклонники тут же забили тревогу, постоянно спрашивая у блогера, куда же подевался ее муж, с которым она была неразлучна.

Сначала Ида отмалчивалась, а после намекнула, что с отцом ее ребенка они больше не вместе. В этот раз звезда решила ответить на интересующие поклонников вопросы. Неудивительно, что многих интересовала личная жизнь ведущей.

Одна из подписчиц посетовала, что после того, как Ида и Алан "разошлись", она потеряла веру в любовь. В ответ Галич посоветовала девушке не примерять их с супругом отношения на себя.

"Мы с Аланчиком не только грустная часть статистики, у нас теперь есть самая главная любовь всего нашего существования. И вообще! Не надо терять веры в любовь, опираясь на наш опыт. У вас будет иначе", – подытожила звезда.

Напомним, что замуж за Алана Басиева Ида вышла в мае 2018 года, а 7 февраля 2020 года на свет появился их сын Леон.