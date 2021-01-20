Красотка нарушила закон США

Анна Заворотнюк решила поговорить с поклонниками и рассказала историю, которая произошла с ней в Соединенных Штатах.

Наследница звезды "Моей прекрасной няни" решила поехать вместе со своим молодым человеком в небольшой городок. В путешествие пара отправилась на кабриолете. В итоге возлюбленные решили заехать на пляж.

По словам девушки, местные жители небольшой деревушки тут же приняли пару за знаменитостей. Возможно, особое впечатление создал дорогостоящий автомобиль.

"С балкончиков люди нам машут, кричат. Мы им тоже в ответ машем. В итоге, мы слышим звук сирены. И в громкоговоритель нам начинают говорить по-английски: "Остановите машину! Выйдите из машины! Руки за спину", – поведала девушка в своих "Инстаграм-историях".

Выяснилось, что дочку Анастасии Заворотнюк и ее партнера все это время преследовала полиция. Из-за громкой музыки Анна не услышала, что их преследуют полицейские. Причиной стало превышение скорости. Благо, мужчина оказался "милым дядькой", поэтому даже не стал выписывать штраф, а лишь ограничился предупреждением и попросил парочку быть потише.

Ранее дочка Анастасии Заворотнюк вышла из себя после вопроса о матери.