Не стало российского режиссера

Ренита Григорьева умерла в 89 лет

Печальную новость сообщили в Союзе кинематографистов РФ.

"Приносим соболезнования родным и близким Рениты Андреевны", – говорится в сообщении на официальном сайте. 

Среди наиболее известных работ режиссера – "Говорит Москва", а также "Мальчики" и "Венский лес".

Ренита Григорьева работала на киностудии им. Горького. Режиссер является лауреатом Госпремии СССР.

Причина смерти пока неизвестна. Дата прощания и место похорон не названы.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

новости партнеров

Крупнейший немецкий концерн отказался от участия в "Северном потоке - 2"

Руководство компании решило выйти из проекта из-за американских санкций

Германии придется туго: раскрыты планы нового главы США по "Северному потоку – 2"

Европейцам ясно дали понять, что их ждет в случае неповиновения американцам

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей