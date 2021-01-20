Ренита Григорьева умерла в 89 лет

Печальную новость сообщили в Союзе кинематографистов РФ.

"Приносим соболезнования родным и близким Рениты Андреевны", – говорится в сообщении на официальном сайте.



Среди наиболее известных работ режиссера – "Говорит Москва", а также "Мальчики" и "Венский лес".

Ренита Григорьева работала на киностудии им. Горького. Режиссер является лауреатом Госпремии СССР.

Причина смерти пока неизвестна. Дата прощания и место похорон не названы.