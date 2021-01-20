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Светлана Ходченкова поделилась с поклонниками новыми снимками, на которых она запечатлена в тонком розовом боди.
На немного блеклой фотографии звезда "Домашнего ареста" изображена без макияжа. Актриса прислонилась к стене и задумчиво смотрит в камеру. Снимок Ходченкова решила оставить без подписи.
В комментариях восхищенные поклонники отметили, что 37-летняя актриса в прекрасной форме, уделив особое внимание стройным ногам актрисы.
"Интересный бодик на точеной фигуре Светы", "Вы прямо как девочка выглядите на этом фото", "Так нежно и эстетично!", "Шикарные сексуальные красивые роскошные сногсшибательные длинные очаровательные ноги!", "Ох уж эти волшебные ножки!", "Прекрасно",
– написали под фотографией.
Ранее Светлана Ходченкова объяснила, почему отказалась сниматься в Голливуде. Актриса призналась, что постоянно получает предложения сняться в зарубежных картинах, однако пока она не встретила такого проекта, участвовать в котором она бы согласилась без всяких раздумий.
Более того, артистку вполне устраивает то, что происходит с ее фильмографией в России.
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