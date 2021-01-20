Актриса устроила фотосессию в откровенном боди

Светлана Ходченкова поделилась с поклонниками новыми снимками, на которых она запечатлена в тонком розовом боди.

На немного блеклой фотографии звезда "Домашнего ареста" изображена без макияжа. Актриса прислонилась к стене и задумчиво смотрит в камеру. Снимок Ходченкова решила оставить без подписи.

В комментариях восхищенные поклонники отметили, что 37-летняя актриса в прекрасной форме, уделив особое внимание стройным ногам актрисы.

"Интересный бодик на точеной фигуре Светы", "Вы прямо как девочка выглядите на этом фото", "Так нежно и эстетично!", "Шикарные сексуальные красивые роскошные сногсшибательные длинные очаровательные ноги!", "Ох уж эти волшебные ножки!", "Прекрасно",

– написали под фотографией.

Ранее Светлана Ходченкова объяснила, почему отказалась сниматься в Голливуде. Актриса призналась, что постоянно получает предложения сняться в зарубежных картинах, однако пока она не встретила такого проекта, участвовать в котором она бы согласилась без всяких раздумий.

Более того, артистку вполне устраивает то, что происходит с ее фильмографией в России.