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Новый год начался для Аллы Борисовны со скандала вокруг посвященного ей шоу. Не так давно телеканал ТВЦ выпустил передачу "В тени Примадонны", посвященную якобы "забытым" из-за Пугачевой артистам. Скандал, разразившийся после, прокомментировала представительница Аллы Борисовны, которая тут же обвинила участников передачи в пиаре на имени артистки.
Только вот один из гостей так не считает. Игорь Наджиев отмалчиваться не стал и рассказал, как все было на самом деле.
"Мы не пиарились на ее имени. Нас взяли, втащили в этот телевизионный проект и нагло обманули. Если претензии возникают непосредственно к нам, то мы не забытые артисты, а работающие. У меня активная концертная жизнь", – заявил певец в беседе с РИА ФАН.
Артист подчеркнул, что он уважает Аллу Борисовну, но хамство в свой адрес терпеть не собирается. Мужчина даже позволил себе напомнить Пугачевой, что она не единственная певица.
Наджиев также рассказал, что на самом деле он давал получасовое интервью, а в эфир попало лишь три минуты. Певец постарался достучаться до зрителей, напомнив, что никто из тех артистов, о которых говорили в шоу, на самом деле не забыт.
Ранее еще одна обиженная гостья шоу Лика Стар резко высказалась в адрес Примадонны.
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