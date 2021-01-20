"Нас нагло обманули": оскандалившийся Наджиев поставил представителя Пугачевой на место

"Нас нагло обманули": оскандалившийся Наджиев поставил представителя Пугачевой на место
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист ответил на обвинения в пиаре на имени Примадонны

Новый год начался для Аллы Борисовны со скандала вокруг посвященного ей шоу.  Не так давно телеканал ТВЦ выпустил передачу "В тени Примадонны", посвященную  якобы "забытым" из-за Пугачевой артистам. Скандал, разразившийся после, прокомментировала представительница Аллы Борисовны, которая тут же обвинила участников передачи в пиаре на имени артистки. 

Только вот один из гостей так не считает. Игорь Наджиев отмалчиваться не стал и рассказал, как все было на самом деле.  

"Мы не пиарились на ее имени. Нас взяли, втащили в этот телевизионный проект и нагло обманули. Если претензии возникают непосредственно к нам, то мы не забытые артисты, а работающие. У меня активная концертная жизнь", – заявил певец в беседе с РИА ФАН. 

Артист подчеркнул, что он уважает Аллу Борисовну, но хамство в свой адрес терпеть не собирается. Мужчина даже позволил себе напомнить Пугачевой, что она не единственная певица.

Наджиев также рассказал, что на самом деле он давал получасовое интервью, а в  эфир попало лишь три минуты. Певец постарался достучаться до зрителей, напомнив, что никто из тех артистов, о которых говорили в шоу, на самом деле не забыт. 

Ранее еще одна обиженная гостья шоу Лика Стар резко высказалась в адрес Примадонны. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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Гость
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говорят, что нос и ущи растут всю жизнь... У Аллы Бор. был такой милый носик! Откуда взалась горбинка????
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