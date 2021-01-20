"Праздник серости": Садальский обругал руководство Первого канала

"Праздник серости": Садальский обругал руководство Первого канала
Станислав Садальский. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Актер призвал уволить музыкальных редакторов

Константину Эрнсту нужны новые люди в команду Первого канала, особенно в музыкальной отрасли: важна сменяемость. Нынешние редакторы занимают свои должности уже долгие годы, из-за чего в последнее время и происходят разбирательства, считает Станислав Садальский.

"Пускай гонят Аксюту. Это позор. Все скандалы из-за его вкусовщины, – высказался актер. – Какой-то праздник серости".

По мнению журналиста, из-за этого на "Евровидение" отправляют порой совсем не тех артистов, которых бы следовало. Садальский объяснил в беседе с РИА ФАН, что выбор исполнителей зачастую обусловлен политическими мотивами, а не творческими данными участников.

Артист также поддержал инициативу отправить на международный конкурс группу Little Big и в этом году. По его мнению, награда должна найти своего героя, раз из-за пандемии в 2020-м "Евровидение" не состоялось.

Иосиф Пригожин придерживается другой позиции. Продюсер считает, что необходимо искать новых ярких звезд, а не цепляться за старых. Муж Валерии отметил в разговоре с РИА ФАН, что эпатажный рэпер Моргенштерн смог бы занять первое место.

Ранее Станислав Садальский высказался о Борисе Грачевском после церемонии прощания с режиссером.

Карина СИРАЗОВА

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