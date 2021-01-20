Поступок Зеленского довел Киркорова до истерики

Поступок Зеленского довел Киркорова до истерики
Филипп Киркоров. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
По словам короля российской эстрады, политик попросту отрекся от него

Филипп Киркоров высказался о своем бывшем товарище – президенте Украины Владимире Зеленском. Артист признался, что лидер Незалежной попросту предал их дружбу.

По словам Киркорова, раньше они с Зеленским выступали на одной сцене и делили телеэфиры. Однако как только Владимир ушел в политику, ситуация резко изменилась.

"Владимир Зеленский теперь отрекся от меня. А мы же дружили — не разлей вода!" – рассказал король российской эстрады.

Киркоров заявил – он не сделал Украине ничего плохого. Более того, в 2008 году Филипп Бедросович представлял Незалежную на "Евровидении", являясь наставником Ани Лорак. Тогда исполнительница хита "Ты еще любишь" заняла второе место.

Артист добавил – он сожалеет, что жители Украины не могут попасть на его концерты, передает "Московский Комсомолец". Напомним, семь лет назад певцу запретили въезд в страну. 

"Мой крик – не от того, что я потерял площадку и деньги, а от того, что в Украине меня всегда ждали как своего, я народный артист Украины", – высказался Киркоров.

Ранее стало известно о том, что Литва планирует внести Филиппа Киркорова в "черный список". 

Анастасия ГОРЮНОВА

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Не даёт? Другого додика найди, в бандерляндии это щас норма жизни, гейропа понимаешь, шта.
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