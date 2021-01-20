Грозит летальным исходом: врачи нашли опасное воспаление у Фрейндлих

Грозит летальным исходом: врачи нашли опасное воспаление у Фрейндлих
Алиса Фрейндлих. Фото: Igor Gnevashev/Russian Look/www.globallookpress.com
Осложнение нашли во время лечения артистки от коронавируса

Алиса Фрейндлих, которую почти месяц назад госпитализировали с коронавирусом, до сих пор лежит в больнице, причем состояние звезды по-прежнему тяжелое. Об этом сообщил источник, близкий к городской системе здравоохранения.

Выяснилось, что после госпитализации у актрисы начал развиваться цитокиновый шторм – сильное воспаление, которое приводит к атаке иммунитета на клетки и ткани собственного организма. Подобная реакция невероятно опасна и порой заканчивается летальным исходом. К счастью, врачам удалось вовремя сдержать воспаление.

"Сейчас ее состояние остается стабильно тяжелым, какой-либо явной динамики – положительной или отрицательной – специалисты не наблюдают",

– рассказал журналистам информированный источник. Он добавил, что ситуацию осложняет то, что Фрейндлих долгие годы курила, хотя сейчас артистка воздерживается от вредной привычке. Также звезде "Служебного романа" не хватает массы тела, чтобы бороться с болезнью, передает "Комсомольская правда".

Напомним, что Фрейндлих попала в больницу 25 декабря, до этого актриса лечилась дома. Первые дни госпитализацию советской звезды пытались скрыть: она не хотела, чтобы ее донимали журналисты.

Фоторепортаж
Печальное начало 2021: актеров из "Служебного романа" скосил коронавирус
Фото: Russian Look/www.globallookpress.com Олег Басилашвили и Алиса Фрейндлих. Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Алиса Фрейндлих. Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/www.globallookpress.com Фото: Zamir Usmanov/Zamir Usmanov/www.globallookpress.com Олег Басилашвили. Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Карина СИРАЗОВА

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