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В скором времени стартует новый сезон проекта "Модный приговор". Специально для этого одна из ведущих передачи, Надежда Бабкина, обновила свой имидж. Свежий образ артистка показала поклонникам на личной инстаграм-странице.
На видео заметно, что Бабкина сделала новую прическу. Вместо привычных прямых волос на голове артистки появились мелкие кудри.
"Как я вам? Нормально?" – поинтересовалась Надежда Георгиевна у поклонников.
Певица надела белый кардиган, черные штаны и светло-коричневую шубу. Свой образ Бабкина завершила блестящим шарфом и кожаными перчатками.
Пользователи Сети по достоинству оценили новый имидж худрука театра "Русская песня".
"Выглядите бесподобно! Такая молодая и интересная женщина! Очень ухоженная!", "Приятно смотреть!", "Прелесть, и прическа, и шубка супер", "Шикарная женщина", – прокомментировали восторженные подписчики.
Некоторым показалось, что артистка с трудом передвигается. Поклонники выразили беспокойство по этому поводу, однако сама Бабкина не стала комментировать догадки фанатов.
Ранее в Сети появилась фотография сидящей на полу лифта Бабкиной. Этим снимком артистка хотела сказать, что сильно устает на работе.
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