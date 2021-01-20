Бабкина решилась сменить имидж: новая прическа ошарашила народ

Бабкина решилась сменить имидж: новая прическа ошарашила народ
Надежда Бабкина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка преобразилась специально для передачи "Модный приговор"

В скором времени стартует новый сезон проекта "Модный приговор". Специально для этого одна из ведущих передачи, Надежда Бабкина, обновила свой имидж. Свежий образ артистка показала поклонникам на личной инстаграм-странице.

На видео заметно, что Бабкина сделала новую прическу. Вместо привычных прямых волос на голове артистки появились мелкие кудри.

"Как я вам? Нормально?" – поинтересовалась Надежда Георгиевна у поклонников.

Певица надела белый кардиган, черные штаны и светло-коричневую шубу. Свой образ Бабкина завершила блестящим шарфом и кожаными перчатками.

Скриншот instagram.com/ngbabkina

Пользователи Сети по достоинству оценили новый имидж худрука театра "Русская песня".

"Выглядите бесподобно! Такая молодая и интересная женщина! Очень ухоженная!", "Приятно смотреть!", "Прелесть, и прическа, и шубка супер", "Шикарная женщина", – прокомментировали восторженные подписчики.

Некоторым показалось, что артистка с трудом передвигается. Поклонники выразили беспокойство по этому поводу, однако сама Бабкина не стала комментировать догадки фанатов.

Ранее в Сети появилась фотография сидящей на полу лифта Бабкиной. Этим снимком артистка хотела сказать, что сильно устает на работе. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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