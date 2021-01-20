Киркоров подает на Литву в суд

Российскому певцу ограничили въезд на территорию страны

Филипп Киркоров решил судиться с Литвой из-за решения не пускать его в страну. Певец уже нашел адвоката, который будет представлять его интересы в Европейском суде.

Как сообщает Mash, Киркоров доверил это дело небезызвестному Александру Добровинскому, который ранее защищал пострадавшую сторону в деле Михаила Ефремова.

"На мой взгляд, культура, искусство, спорт и любовь должны быть вне политики", – отметил юрист.

Напомним, некоторое время назад МИД Литвы внес Филиппа Киркорова в черный список, ограничив ему въезд в страну на пять лет. Причиной санкций против певца стала его позиция по Крыму.