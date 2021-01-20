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Осужденный за смертельное ДТП артист Михаил Ефремов оказался в карантине во время отбывания тюремного срока в колонии, которая находится в Белгородской области. Как отмечает источник, заключенный почувствовал недомогание, однако в настоящий момент его состояние улучшено.
По информации медиа, причина заболевания Ефремова может заключаться в зимнем похолодании, которое наступило на всей европейской части России.
Источник "МК", знакомый с ситуацией, сообщил, что осужденный артист заразился не коронавирусной инфекцией, а "чем-то типа простуды".
"Все-таки колония – не дом родной. Сейчас осужденный чувствует себя лучше", – приводит издание заявление источника.
Администрация колонии строго следит за соблюдением профилактических мер, направленных на недопущение распространения инфекции. Заключенные выходят на прогулку в масках, а при посещении тюрьмы посетители надевают специальные костюмы.
Как отмечает издание, во время судебного процессы просочилась информация о том, что у Ефремова выявлен хронический бронхит и бронхиальная астма.
Ранее артист Никита Джигурда заявил о непричастности артиста к ДТП, сообщив, что осужденный стал жертвой ситуации, возникшей в театре "Современник".
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