Актер находится под присмотром тюремных врачей

Осужденный за смертельное ДТП артист Михаил Ефремов оказался в карантине во время отбывания тюремного срока в колонии, которая находится в Белгородской области. Как отмечает источник, заключенный почувствовал недомогание, однако в настоящий момент его состояние улучшено.

По информации медиа, причина заболевания Ефремова может заключаться в зимнем похолодании, которое наступило на всей европейской части России.

Источник "МК", знакомый с ситуацией, сообщил, что осужденный артист заразился не коронавирусной инфекцией, а "чем-то типа простуды".

"Все-таки колония – не дом родной. Сейчас осужденный чувствует себя лучше", – приводит издание заявление источника.

Администрация колонии строго следит за соблюдением профилактических мер, направленных на недопущение распространения инфекции. Заключенные выходят на прогулку в масках, а при посещении тюрьмы посетители надевают специальные костюмы.

Как отмечает издание, во время судебного процессы просочилась информация о том, что у Ефремова выявлен хронический бронхит и бронхиальная астма.

Ранее артист Никита Джигурда заявил о непричастности артиста к ДТП, сообщив, что осужденный стал жертвой ситуации, возникшей в театре "Современник".