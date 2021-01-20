Блогер объяснила, почему передача перестала выпускать в свет новых звезд

Ида Галич назвала причину, почему из КВН перестали выходить новые суперзвезды. По словам телеведущей, раньше передача считалась отличной стартовой площадкой для тех, кто стремился стать популярными юмористами.

Блогер напомнила, что старых выходцев из КВН можно увидеть в таких известных шоу, как Comedy Club, Comedy Woman, "Однажды в России" и других. Что касается нынешнего положения дел, то юмористические игры давно утратили свой статус.

По мнению Иды, причина упадка КВН кроется в отказе его создателей, в числе которых Александр Масляков, идти в ногу со временем, пишет "Телепрограмма".

"КВН вовремя не переформатировали и не адаптировали к современным реалиям, поэтому новые комедийные звезды рождаются за пределами клуба", – высказалась Галич.

Напомним, в свое время Ида тоже являлась членом КВН. В 2011 году она начала выступать за команду "Осенний поцелуй".

Ранее в Сети появились слухи о разрыве Иды Галич с супругом – блогером Аланом Басиевым. Возлюбленные сыграли свадьбу в 2018 году. В феврале 2020 года родился их сын Леон.

Телеведущая подтвердила, что новость о расставании с Басиевым является правдой.