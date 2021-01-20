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Порой актерам приходится изображать на экране страстную любовь и крепкую дружбу, даже если на самом деле они друг друга не переносят. Так, самые известные пары советского кино в жизни были врагами, а некоторые звезды и вовсе отказывались работать вместе.
Валентин Гафт и Александра Яковлева вместе появились в новогодней сказке "Чародеи". Артисту удалось сыграть искренние чувства к своей коллеге, хотя на самом деле он ненавидел ее за постоянные опоздания, а однажды и вовсе принялся душить из-за неправильной реплики. Нелюбовь Гафта к Яковлевой была такой сильной, что даже эпизод с признанием пришлось снимать с участием второго режиссера.
Барбаре Брыльской тоже с трудом удавалось демонстрировать теплые чувства к герою Юрия Яковлева в "Иронии судьбы". Актриса говорила, что партнер по съемочной площадке не соответствует ее типажу, поэтому целоваться на камеру она с ним отказалась. Эти сцены режиссеру пришлось снимать со спины, чтобы зритель не заметил подвоха.
В сериале "Место встречи изменить нельзя" Владимир Конкин и Владимир Высоцкий играют борющихся за справедливость напарников. На самом деле друзьями артисты не были. Неизвестно, в чем заключается истинная причина конфликта, но по слухам, невзлюбил партнера именно Высоцкий, которых хотел, чтобы с ним работал коллега по театру на Таганке, пишет "Пятый канал".
Ранее "Утро.ру" рассказало, почему поссорились Дмитрий Харатьян и Сергей Жигунов, известные по сериалу "Гардемарины, вперед".
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