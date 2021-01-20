Ненакрашенную Собчак заподозрили в пьянстве

Ненакрашенную Собчак заподозрили в пьянстве
Ксения Собчак. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Блогер решила отказаться от косметики на время отдыха

Ксения Собчак поделилась с поклонниками новым снимком, на котором она предстала в естественном облике – без макияжа и с растрепанными волосами. Пользователи "Инстаграм" раскритиковали бывшую ведущую "Дома-2", предположив, что она страдает от пьянства.

Снимок сделан на борту частного самолета. На фотографии скандально-известная блондинка сидит за столом, наслаждаясь элитным шампанским и бутербродами с черной икрой.

Нетрудно заметить, что Ксения отказалась от косметики. Также блогер не стала заморачиваться с прической, о чем свидетельствует легкая растрепанность на ее голове.

В подписи к кадру телезвезда намекнула, что отправляется на отдых в одну из теплых стран, передает РИА ФАН.

Подписчики обратили внимание на то, что лицо Собчак выглядит слегка помятым.

"Ксения! Вы пьяны или без макияжа?", "Ладно лицо помятое, волосы надо хоть иногда причесывать", – высказались пользователи Сети.

Также звезду "Дома-2" высмеяли за то, что она надела на себя большое количество украшений. Кто-то пошутил, что Собчак специально забрала из дома все кольца и браслеты, чтобы прислуга ничего не украла.

Ранее стало известно о том, что Собчак подколола Бузову после новости о свадьбе певицы. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

Гость
Ответить
Звезда! Да на нее смотреть тошно, до чего страшна и неприятна...
Гость
Ответить
Заподозриди? Во новость выдвинули да она настящая пропойца и прст
1
новости партнеров
По теме

"Северный поток-2" достроят и заморозят - экономист

Российский "Газпром" не будет испытывать проблем даже при остановке проекта, так как Европа оплатит топливо из любой трубы

Германии придется туго: раскрыты планы нового главы США по "Северному потоку – 2"

Европейцам ясно дали понять, что их ждет в случае неповиновения американцам

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей