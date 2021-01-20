Блогер решила отказаться от косметики на время отдыха

Ксения Собчак поделилась с поклонниками новым снимком, на котором она предстала в естественном облике – без макияжа и с растрепанными волосами. Пользователи "Инстаграм" раскритиковали бывшую ведущую "Дома-2", предположив, что она страдает от пьянства.

Снимок сделан на борту частного самолета. На фотографии скандально-известная блондинка сидит за столом, наслаждаясь элитным шампанским и бутербродами с черной икрой.

Нетрудно заметить, что Ксения отказалась от косметики. Также блогер не стала заморачиваться с прической, о чем свидетельствует легкая растрепанность на ее голове.

В подписи к кадру телезвезда намекнула, что отправляется на отдых в одну из теплых стран, передает РИА ФАН.

Подписчики обратили внимание на то, что лицо Собчак выглядит слегка помятым.

"Ксения! Вы пьяны или без макияжа?", "Ладно лицо помятое, волосы надо хоть иногда причесывать", – высказались пользователи Сети.

Также звезду "Дома-2" высмеяли за то, что она надела на себя большое количество украшений. Кто-то пошутил, что Собчак специально забрала из дома все кольца и браслеты, чтобы прислуга ничего не украла.

Ранее стало известно о том, что Собчак подколола Бузову после новости о свадьбе певицы.