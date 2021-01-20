Специалист отметила, что полностью излечиться от болезни не получится

Врач-отоларинголог Анна Колесникова высказалась о недуге бывшей жены Андрея Аршавина Алисы Казьминой. По ее словам, сейчас журналистка находится на грани между жизнью и смертью.

Колесникова предположила, что Казьмина страдает от гранулематоза Вегенера. Данная болезнь относится к одному из видов васкулита. Недуг негативно влияет на стенки сосудов, в некоторых случаях приводя к разрушению носовой перегородки – как раз то, что наблюдается у Алисы.

"Это патология верхних дыхательных путей", – объяснила специалист.

Врач-отоларинголог заявила, что недуг, к сожалению, не лечится. Если диагноз Казьминой подтвердится, то ей останется жить в худшем случае полгода.

"Болезнь распространяется стремительно, летальный исход наступает уже через 6-12 месяцев от начала патологии", – уточнила Анна.

Колесникова добавила, что можно добиться ремиссии, но для этого необходимо хирургическое вмешательство. Так, замедлить развитие болезни позволит удаление некротических масс, передает "Пятый канал".

Ранее экс-супруга Аршавина рассказывала, что она перенесла две операции на голове. Сейчас журналистка принимает лекарства, которые поддерживают жизнедеятельность ее организма. Женщина считает, что виной всему – чье-то проклятие.