Покойному возлюбленному певицы могло бы исполниться 79 лет

Родные вспоминают Анатолия Евдокименко – мужу Софии Ротару, который скончался в 2002 году, могло бы исполниться 79 лет. В честь дня рождения сын музыкантов Руслан Евдокименко опубликовал редкое фото отца в "Инстаграм".

Наследник артистов показал, как Анатолий Кириллович выглядел в молодости. Улыбающийся руководитель ансамбля "Червона рута" запечатлен на черно-белом снимке на фоне невысоких домов и деревьев.

В Инстаграм-историях Евдокименко также поделился снимком припорошенной снегом могилы артиста. Около памятника можно разглядеть небольшой букет из желтых, синих и фиолетовых цветов.

"Светлая память Анатолию Кирилловичу – замечательному музыканту, любящему супругу, заботливому отцу, достойному человеку!", "Помню, люблю и скорблю вместе с вами", "У вас замечательная семья",

– поддержали в комментариях подписчики сына Ротару. Такой же архивный снимок на своей странице в соцсетях опубликовала и сама певица. "Люблю", – написала она в Инстаграм-историях.

Ротару и Евдокименко были вместе больше 30 лет. Овдовев, певица так и не вышла замуж – она до сих пор хранит верность любимому.

Ранее стало известно, почему артистке отказали в исполнении "Январской вьюги" в фильме Леонида Гайдая.