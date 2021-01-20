"Светлая память": сын Ротару показал уникальное фото отца в молодости

"Светлая память": сын Ротару показал уникальное фото отца в молодости
София Ротару. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com
Покойному возлюбленному певицы могло бы исполниться 79 лет

Родные вспоминают Анатолия Евдокименко – мужу Софии Ротару, который скончался в 2002 году, могло бы исполниться 79 лет. В честь дня рождения сын музыкантов Руслан Евдокименко опубликовал редкое фото отца в "Инстаграм".

Наследник артистов показал, как Анатолий Кириллович выглядел в молодости. Улыбающийся руководитель ансамбля "Червона рута" запечатлен на черно-белом снимке на фоне невысоких домов и деревьев.

В Инстаграм-историях Евдокименко также поделился снимком припорошенной снегом могилы артиста. Около памятника можно разглядеть небольшой букет из желтых, синих и фиолетовых цветов.

"Светлая память Анатолию Кирилловичу – замечательному музыканту, любящему супругу, заботливому отцу, достойному человеку!", "Помню, люблю и скорблю вместе с вами", "У вас замечательная семья",

поддержали в комментариях подписчики сына Ротару. Такой же архивный снимок на своей странице в соцсетях опубликовала и сама певица. "Люблю", – написала она в Инстаграм-историях.

Ротару и Евдокименко были вместе больше 30 лет. Овдовев, певица так и не вышла замуж – она до сих пор хранит верность любимому.

Ранее стало известно, почему артистке отказали в исполнении "Январской вьюги" в фильме Леонида Гайдая.

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Виктор Рыбин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Елена Воробей. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Никас Сафронов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Наташа Королева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com София Ротару. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Карина СИРАЗОВА

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