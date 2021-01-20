Теледива продвигала финансовые махинации своего приятеля в соцсетях

Жители Челябинска подали жалобу о махинациях на 20 млн рублей против экс-участницы скандального телепроекта "Дом – 2" Марии Кохно и ее знакомого Владимира Шарапова. Коллективное обращение поступило в правоохранительные органы.

По информации медиа, буквально за два года Шарапов обманул десятки людей. Жертвами своей доверчивости оказались родственники, однокурсники и коллеги, которые одолжили Владимиру деньги – мужчина убеждал, что ему нужны средства на бизнес, а вложенный капитал приумножится на государственных контрактах, акциях заводов и программном обеспечении.

Как отмечает телеграмм-канала Mash, Шарапов работал в правоохранительных органах. У своих коллег по службе мужчина одолжил более 2,5 млн рублей. Владимир обратился за "помощью" и к супруге, которая дала ему в долг 700 тысяч, а также сокурснику, выдавшему 650 тыс.

Позднее Шарапов познакомился с самой Марией Кохно, которая стала активно рекламировать его аккаунт в социальной сети Instagram. По размещенной в микроблоге ссылке доверчивые интернет-пользователи переходили в телеграмм-канал "бизнесмена", где и расставались со своими деньгами. Жертвы обмана после жалоб оказывались в черном списке.

Обращения 18 потерпевших в полицию не дали результата. Сама Кохно же утверждает, что ничего не знала про деятельность своего знакомого, и рекламировала его интернет-страницу, находясь в неведении реальном положении вещей.

Стоит отметить, что сама Кохно часто оказывается в центре внимания пользователей, публикуя в соцсетях интимные фото.