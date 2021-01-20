Певица вывела родительницу из себя

Мать Ольги Бузовой, Ирина Александровна, вспомнила о неприятном инциденте, который случился с ней и дочерью много лет назад. Родительница певицы призналась, что однажды она подняла руку на будущую звезду.

В интервью изданию Woman's Day Бузова-старшая рассказала – как-то раз, придя домой после работы, она спросила у Оли, что им задали в школе. Выяснилось, что нужно было выучить наизусть правило. Ирина Александровна предложила дочери рассказать его. Когда наследница запнулась, мать вышла из себя.

"Меня тогда будто переклинило", – отметила женщина.

Она начала упрекать дочь, ведь та не могла запомнить простую информацию – при том, что у родителей Ольги имелись красные дипломы, а сама артистка научилась читать в четыре года.

Мать исполнительницы хита "Мало половин" предположила, что причиной срыва стал неудачный день.

"Я два часа требовала повторить это правило. Кричала на нее и даже шлепнула", – добавила Ирина Александровна.

Женщина заверила, что это был единичный случай. Больше она не прибегала к проявлению физической силы против наследницы.

Ранее появились слухи, что Ольга Бузова готовится завести ребенка.