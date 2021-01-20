Телеведущая получила травму, находясь у себя дома

Январь выдался крайне неудачным периодом для Леры Кудрявцевой. В начале месяца телеведущая подхватила коронавирусную инфекцию. Не успела она до конца оклематься после болезни, как случилось новое несчастье – звезда получила перелом крестца.

Об этом Кудрявцева рассказала в личном инстаграм-аккаунте. Бизнесвумен опубликовала видео, показав, как она передвигается в инвалидном кресле. В объектив камеры также попал момент, как Лера лежит на кушетке во время осмотра врача.

"Вчера дома упала и..... перелом крестца", – написала расстроенная телеведущая.

Кудрявцева призналась – этот месяц похож на картину в стиле сюрреализма. Звезда "Секрета на миллион" никак не может понять, чем она заслужила такие испытания.

Пользователи Сети поддержали Леру, послав ей слова поддержки. В стороне не остались и коллеги звезды по шоу-бизнесу.

"Лера, пусть на этом полоса невезения закончится, выздоравливай!", – написал Максим Галкин.

Помимо юмориста свои послания оставили также Яна Рудковская, Инна Маликова, Ольга Орлова, Лариса Гузеева и другие знаменитости.

Ранее стало известно о том, кто станет соведущим Кудрявцевой по шоу "Звезды сошлись".