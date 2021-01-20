Появились новости о Гаркалине после выхода из комы

Появились новости о Гаркалине после выхода из комы
Валерий Гаркалин. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Стало известно, чем сейчас занимается актер

Валерий Гаркалин, известный по главной роли в комедии "Ширли-Мырли", сыграл в более 80-ти кинокартинах. Стало известно, как сложилась жизнь советского и российского актера.

В 2008 году Гаркалин перенес инфаркт. Артисту стало плохо во время выступления на сцене. У Валерия Борисовича остановилось сердце, но, к счастью, врачи смогли вытащить его с того света.

Спустя несколько месяцев у актера случился второй инфаркт. На этом черная полоса для звезды не закончилась. В 2009 году от рака скончалась его супруга Екатерина Викторовна. Чтобы хоть как-то заглушить душевную боль от потери любимой жены, Гаркалин начал выпивать. Он часто участвовал в пьяных потасовках, получая различные травмы.

В 2018 году у артиста развилась пневмония, и Валерий Борисович оказался на больничной койке. В какой-то момент его состояние настолько ухудшилось, что медики приняли решение ввести актера в искусственную кому. Гаркалин смог оклематься, однако ему пришлось заново учиться говорить и ходить.

На данный момент знаменитость преподает в ГИТИСе. Во время карантина актер читал лекции студентам в режиме онлайн, пишет издание "Дни.ру".

Ранее, летом 2020 года, появилась информация о том, что Гаркалин попал в больницу с травмами головы и рваными ранами на лице. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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