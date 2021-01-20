Никитюк вспомнила случай в гримерке у главы государства

Леся Никитюк, которая снялась в шести сезонах шоу "Орел и решка", по праву считается одной из самой ярких ведущих проекта. Именно программа принесла ей широкую известность, а в недавнем интервью артистка рассказала, что обязана этим Владимиру Зеленскому.

После ухода Жанны Бадоевой создатели проекта искали новую ведущую. Тогда Зеленский – на тот момент генеральный продюсер "Интера" – порекомендовал присмотреться к блондинке из "Рассмеши комика", где Никитюк принимала участие.

Звезда "Орла и решки" сказала, что она прошла кастинг, после чего ее утвердили. Спустя время она решила отблагодарить Зеленского, вышив для него бисером карту Украины, где в месте расположения Кривого Рога красовалось число 95.

"Я принесла эту картину подарить Владимиру Александровичу. Он сидел в одном носке и трусах в гримерке, говорит: "Заходи",

– вспомнила Никитюк на Ютуб-канале "В гостях у Гордона". Сейчас, по словам звезды "Орла и решки" они с Зеленским не общаются.

Ранее Леся Никитюк показала фото в полупрозрачном нижнем белье.