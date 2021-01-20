Очевидица выдала подробности съемки со стриптизером

Скандал в семье Наташи Королевой обернулся уголовным делом: Сергея Глушко начали шантажировать видео, скорее всего снятым в момент неверности, после чего артист обратился в полицию. Участница скандальной вечеринки, которую некоторые называли второй любовницей, рассказала журналистам, что же на самом деле происходило в ту ночь.

Милана Миломанова, уже бывшая подруга Анастасии Шульженко, с которой Тарзан и изменил супруге, призналась, что записала тот ролик по просьбе девушки. Гостья оставила танцовщика со знакомой в комнате, а потом запечатлела их обнаженными, когда любовники по очереди заходили в ванную.

"Сначала Настя, потом Сергей – он еще подмигнул мне, мол, присоединяйся. Это длилось всего несколько секунд! После я скинула Насте это короткое видео, и на этом моя роль закончилась",

– поделилась Миломанова. Кадры позже обнародовала сама Шульженко, но до бывшей подруги дошли слухи, что отвечать за них придется ей. Милана, которая и ранее была знакома с женой Тарзана, в слезах стала просить прощения у певицы. Королева, по словам девушки, ей так и не ответила.

Впрочем, Миломанова может и избежать наказания, несмотря на то, что за статью о порнографии могут посадить от двух до шести лет. У девушки не было умысла распространять этот ролик, кроме того, пока что к ней никто из правоохранительных органов не обращался, рассказал адвокат Сергей Черкашин "Комсомольской правде".

Вымогать у Тарзана деньги начали в ноябре прошлого года. У танцовщика требовали 2 млн рублей. Позже полиция задержала подозреваемую, которая к тому же оказалась очень похожа на Королеву.