Юморист хочет, чтобы его супругу оставили в покое

Максим Галкин обратился к общественности с просьбой прекратить поливать его жену Аллу Пугачеву грязью. По мнению юмориста, Примадонну намеренно выставляют в худшем свете, чтобы заработать на ее имени.

Напомним, после выхода программы "В тени Примадонны", снятой телеканалом ТВЦ, разразился громкий скандал. Приглашенные звезды заявили – телевизионщики нагло обманули их, взяв из интервью с ними исключительно те моменты, которые были связаны с исполнительницей хита "Арлекино".

В разговоре с Вадимом Манукяном, экспертом комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, Галкин высказал свое возмущение относительно того, что репутацию его супруги очерняют.

Артист отметил – передачи на ТВЦ и НТВ несправедливо изображают Пугачеву "неким инквизитором эстрады и цинично оговаривают", пишет ФАН. Также Максим акцентировал внимание на том, что за всю свою жизнь Примадонна помогла многим артистам достичь популярности.

По словам Галкина, пришло время для того, чтобы защитить Аллу Борисовну от потока грязи. Ведь Примадонне неинтересны эти сплетни и "перемывание костей" – артистка занята воспитанием наследников, двойняшек Лизы и Гарри.

Ранее стало известно, что Пугачева вмешалась в спор, возникший между Орбакайте и ее бывшим супругом.