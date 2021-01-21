"Земля с могилы": племянницу Числова сживают со свету из-за наследства

"Земля с могилы": племянницу Числова сживают со свету из-за наследства
Александр Числов. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look\www.globallookpress.com
Богатства актера на дают покоя его родственникам

Шумная история с имуществом покинувшего этот мир Александра Числова никак не закончится. Недавно его племянница Светлана Андрианова заявила, что другие родственники хотят избавиться от нее с помощью колдовства.

Андрианова стала хозяйкой жилых метров Числова еще при его жизни. Она уверяет, что квартира перешла ей на законных основаниях. Артист сам будучи в здравом уме продал московское жилище заботливой племяннице.

А вот ее брат Владимир и родительница умершего артиста уверены, что все было не так. Родственники Числова убеждены, что Андриановой руководили только корыстные цели, и она плохо ухаживала за дядей. Светлана считает, что теперь они пытаются избавиться от нее и для этого обратились к темным силам.

"Сегодня я нашла под своей дверью записку, какую-то куклу. Вуду, что ли?! Тут же лежит кучка земли – с могилы, наверно", – рассказывает Андрианова.

Племянница актера всерьез переживает за свою безопасность. Женщина даже написала завещание, где указала, что в случае ее смерти родственникам ничего не достанется, пишет "СтарХит".

К слову, недавно стало известно, что в деле о злополучной квартире обнаружились несостыковки. Родительница актера намерена доказать, что его племянница заполучила квартиру обманным путем.

Ольга ФЕДОРОВА

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