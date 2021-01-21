Японский рояль и камин: как выглядят апартаменты Николаева в Юрмале

Японский рояль и камин: как выглядят апартаменты Николаева в Юрмале
Игорь Николаев. Фото:Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В роскошном жилище композитора есть даже лифт

Игорь Николаев с молодой женой Юлией Проскуряковой свили уютное гнездышко в Латвии. Композитор давно признавался, что мечтает жить у моря – несколько лет назад его задумка удалась, все семейство перебралось в Юрмалу. Для родных Николаев не поскупился: приобрел двухэтажную квартиру и обставил ее с размахом.

Теперь семья знаменитости живет в 50 м от Балтийского моря. В отделке жилища Игорь с Юлией отдали предпочтение светлым и бежевым тонам.

На первом этаже находится большой зал-гостиная. Там взору тех, кому посчастливится навестить Николаева, открывается вид на роскошный белоснежный камин и эксклюзивный японский рояль.

Второй этаж звезды отдали под спальные комнаты, там же находится комната их дочери Вероники и библиотека. Верхний этаж обустроен огромной террасой, отмечает издание "Комсомольская правда".

А еще семейство Николаева решило, что в двухэтажном жилище не обойтись без лифта: в центре столовой оборудована прозрачная кабина.

К слову, недавно маэстро рассказал, как познакомился с Примадонной. Встреча Николаева и Аллы Пугачевой состоялась в кафетерии в студии Останкино.

Ольга ФЕДОРОВА

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