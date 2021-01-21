Известному актеру исполнилось 21 января 77 лет

Известный советский и российский режиссер Родион Нахапетов, которому исполняется 21 января 77 лет, эмигрировал в США еще в конце 1980-х годов. Там он смог не только реализовать себя, но и встретить новую любовь.

Мать Нахапетова, Галина Прокопенко, была сильной и яркой женщиной. Еще в годы войны она попала в концлагерь, откуда смогла сбежать, будучи беременной. А на девятом месяце угодила под бомбежку, не только уцелев, но и родив сына. Послевоенные годы были тяжелыми: денег у семьи не хватало, и Галина перебралась с сыном в Днепропетровск, где на зарплату пионервожатой снимала угол в комнате. Однако пережитая война напоминала о себе: у Прокопенко из-за голодных годов и недоедания развился туберкулез, от которого она слегла в больницу на три года. Сам Родион остался в роддоме.

В 1960-е годы Галина скончалась от рака. Родион решил любой ценой добиться успеха, заинтересовавшись театром. В 19 лет состоялся его дебют, а за роль разведчика Исаева в "Пароль не нужен" молодого таланта удостоили награды. Через какое-то время Нахапетов понял, что больше всего его тянет к режиссуре. Первыми работами стали "Вино из одуванчиков" и "На край света…", которые принесли ему славу.

Однажды Нахапетов встретил Веру Глаголеву, которая показалась ему "благодатным материалом". Постоянное творческое взаимодействие переросло в роман, итогом которого стал брак режиссера с артисткой. Во время этой счастливой поры актриса родила супругу дочерей Анну и Марию.

Однако во время съемок картины "На исходе ночи" Нахапетов понял, что уже не интересуется творчеством своей возлюбленной, так как подходящей роли для нее не нашлось. К этому добавился и профессиональный кризис, из-за которого режиссер решил перебраться в Штаты, они манили его своими открывающимися горизонтами и перспективами. Там артист познакомился с Натальей Шляпникофф, выросшей в семье русских эмигрантов. Кинодеятель переписывался с супругой каждую неделю, а когда Глаголева приехала к мужу, поняла по его лицу: что-то не так. Тот скрывать не стал: в жизни появилась другая женщина.

Глаголева переживала развод внутри себя, воздерживаясь от выпадов против экс-супруга. Впоследствии Вера встретила бизнесмена Кирилла Шубского, и стала часто пускать дочек в Штаты к отцу. В 2017 году он узнал, что бывшая любовь скончалась от рака.

Кинодеятель позднее признался, что Вера скрывала от него свою болезнь, посвятив лишь самых близких людей. О недуге режиссеру стало известно лишь за пару недель до смерти бывшей жены.