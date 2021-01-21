Курс рубля
- Рубль рухнет: озвучен секретный курс доллара на май 2021 года
- Курс евро поднялся до 92 рублей
- Новое падение рубля объяснил эксперт
Елизавета Боярская порадовала своих многочисленных
подписчиков новой фотографией. На этот раз артистка решила сняться в купальном
наряде.
Звезда фильма Карена Шахназарова "Анна Каренина. История Вронского" поделилась с поклонниками снимком с курорта. На свежем кадре знаменитость позирует лежа на подушках. Дочь легендарного Михаила Боярского облачилась в купальник насыщенного синего цвета.
На отдыхе артистка решила не пользоваться косметикой и оставила волосы распущенными.
"Лиза, ты просто супер, прекрасная принцесса! Мира, здоровья и благополучия вам", "Кусочек лета в лютые морозы – это красота!", "Лиза, какая же ты красивая!", "Даже без макияжа остаетесь очень яркой, с красивой и необычной внешностью", - восторгаются пользователи Сети.
К слову, недавно Боярская откровенно рассказала о первой встрече с супругом Максимом Матвеевым. Очарование артистом вынудило ее искать предлоги для новых рандеву.
Избранный лидер издал несколько указов в первый день своего президентства
Ситуация с эпидемией коронавируса внушает осторожный оптимизм