Естественная красота актрисы восхитила народ

Елизавета Боярская порадовала своих многочисленных подписчиков новой фотографией. На этот раз артистка решила сняться в купальном наряде.



Звезда фильма Карена Шахназарова "Анна Каренина. История Вронского" поделилась с поклонниками снимком с курорта. На свежем кадре знаменитость позирует лежа на подушках. Дочь легендарного Михаила Боярского облачилась в купальник насыщенного синего цвета.

На отдыхе артистка решила не пользоваться косметикой и оставила волосы распущенными.

"Лиза, ты просто супер, прекрасная принцесса! Мира, здоровья и благополучия вам", "Кусочек лета в лютые морозы – это красота!", "Лиза, какая же ты красивая!", "Даже без макияжа остаетесь очень яркой, с красивой и необычной внешностью", - восторгаются пользователи Сети.

К слову, недавно Боярская откровенно рассказала о первой встрече с супругом Максимом Матвеевым. Очарование артистом вынудило ее искать предлоги для новых рандеву.