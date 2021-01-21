В прессе постоянно появляются слухи о грядущем расставании звезд

В новом интервью Вера Брежнева рассказала, что думает о бесконечных "изменах" супруга Константина Меладзе, которые ему регулярно приписывают журналисты. Оказалось, что о существовании новых возлюбленных Брежнева узнает даже раньше Меладзе и исключительно из желтой прессы или от неравнодушных пользователей Сети.



Экс-солистка музыкальной группы "ВИА Гра" заявила, что с юмором относится к подобным фейкам. А вот ее подписчики зачастую серьезно переживают из-за мифических разладов в звездном семействе. Вера рассказала, что в соцсетях нередко получает сообщения, в которых фанаты скорбят о скором разводе, а недоброжелатели ехидничают на тему того, что композитор нашел себе пассию получше.

"Вот тебе! Ты нашел моложе!" – с такими словами Брежнева в шутку обращалась к супругу после очередной публикации порции слухов.

А затем влюбленные вместе смеялись над изощренными фантазиями журналистов. В интервью ютуб-шоу "ОК на связи!" Вера также заметила, что Константина тоже совсем не тревожат подобного рода "новости" в СМИ.

Но бывают в звездном семействе и трудности. Ранее Брежнева рассказывала о том, как сглаживать острые углы в отношениях.