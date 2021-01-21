Едва не погибла: звезда "Орла и Решки" рассказала о роковом случае на съемках

Едва не погибла: звезда "Орла и Решки" рассказала о роковом случае на съемках
Леся Никитюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk
Ведущая поведала о том, как во время купания в морской воде столкнулась с опасным хищником

33-телеведущая Леся Никитюк рассказала об опасности, с которой столкнулась во время съемок в телепередаче "Орел и Решка". Журналистка поведала о том, как едва не погибла, купаясь на Соломоновых островах.

Во время путешествий Леся неоднократно рисковала жизнью, однако судьба была к ней благосклонна  – так, съемочная группа приехала на Соломоновы острова, где собиралась отснять выпуск, и Никитюк захотела прыгнуть с лодки в океан "бабочкой".

"Отплыла на 30 метров и вижу, как бледнеет темнокожий проводник. Кричит, чтобы не двигалась. А человеку в океане такое говорить нельзя – я включаю турбины и плыву к лодке. Только потом рассказали, что там водятся морские крокодилы", – поведала журналистка в интервью Дмитрию Гордону.

Ведущая нередко оказывалась на волоске от смерти – во время высадки с вертолета на ледник в Швейцарии она чуть не лишилась головы. Однако Лесе страшно повезло: лопасти срезали ей только волосы.

"Выхожу из кабины, а вертолет проседает. Оператор побледнел", – призналась журналистка.

В интервью Гордону ведущая заявила, что своей популярностью обязана президенту Украины Владимиру Зеленскому.


Егор МАЛКОВ

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