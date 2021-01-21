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Бузова на людях закатила истерику возлюбленному - видео

Бузова на людях закатила истерику возлюбленному - видео
Ольга Бузова и Дава. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Девушка так разобиделась, что даже начала толкаться

Накануне Ольга Бузова отметила юбилей. Тридцатипятилетие поющей телеведущей не обошлось без скандала. Во время праздничной вечеринки артистка ополчилась на гражданского супруга Давида Манукяна и грубо оттолкнула его от себя. Очевидцы запечатлели ссору знаменитостей.

Вечером в честь дня рождения Бузовой в столице устроили мощный салют. Люди начали снимать красочный фейерверк и случайно захватили момент личной драмы Ольги. На кадрах видно, как Давид что-то говорит избраннице, а та в истерике отталкивает его от себя.

Впрочем, конфликт с любимым не помешал Бузовой продолжать позировать на камеру.

В этот день блогер в своем "Инстаграм" поделился единственным видео с ее дня рождения. На кадрах Бузова демонстрирует свой восторг от салюта, а в конце ролика видно весьма опечаленное лицо Давы.

Что стало причиной раздора в звездной паре, точно неизвестно. Возможно, дело в том, что Давид много времени посвящает тренировкам для шоу "Танцы со звездами", и не уделил артистке должного внимания.

Кстати, недавно в прессе появилась информация о том, что Ольга Бузова планирует стать мамой в ближайшее время.

Ольга ФЕДОРОВА |

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