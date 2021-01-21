Бузова на людях закатила истерику возлюбленному - видео
Накануне Ольга Бузова отметила юбилей. Тридцатипятилетие
поющей телеведущей не обошлось без скандала. Во время праздничной вечеринки
артистка ополчилась на гражданского супруга Давида Манукяна и грубо оттолкнула
его от себя. Очевидцы запечатлели ссору знаменитостей.
Вечером в честь дня рождения Бузовой в столице устроили мощный салют. Люди начали снимать красочный фейерверк и случайно захватили момент личной драмы Ольги. На кадрах видно, как Давид что-то говорит избраннице, а та в истерике отталкивает его от себя.
Впрочем, конфликт с любимым не помешал Бузовой продолжать позировать на камеру.
В этот день блогер в своем "Инстаграм" поделился единственным видео с ее дня рождения. На кадрах Бузова демонстрирует свой восторг от салюта, а в конце ролика видно весьма опечаленное лицо Давы.
Что стало причиной раздора в звездной паре, точно неизвестно. Возможно, дело в том, что Давид много времени посвящает тренировкам для шоу "Танцы со звездами", и не уделил артистке должного внимания.
Кстати, недавно в прессе появилась информация о том, что Ольга Бузова планирует стать мамой в ближайшее время.
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