Девушка так разобиделась, что даже начала толкаться

Накануне Ольга Бузова отметила юбилей. Тридцатипятилетие поющей телеведущей не обошлось без скандала. Во время праздничной вечеринки артистка ополчилась на гражданского супруга Давида Манукяна и грубо оттолкнула его от себя. Очевидцы запечатлели ссору знаменитостей.



Вечером в честь дня рождения Бузовой в столице устроили мощный салют. Люди начали снимать красочный фейерверк и случайно захватили момент личной драмы Ольги. На кадрах видно, как Давид что-то говорит избраннице, а та в истерике отталкивает его от себя.

Впрочем, конфликт с любимым не помешал Бузовой продолжать позировать на камеру.

В этот день блогер в своем "Инстаграм" поделился единственным видео с ее дня рождения. На кадрах Бузова демонстрирует свой восторг от салюта, а в конце ролика видно весьма опечаленное лицо Давы.

Что стало причиной раздора в звездной паре, точно неизвестно. Возможно, дело в том, что Давид много времени посвящает тренировкам для шоу "Танцы со звездами", и не уделил артистке должного внимания.

Кстати, недавно в прессе появилась информация о том, что Ольга Бузова планирует стать мамой в ближайшее время.