Американскую звезду заподозрили в плагиате

Леди Гага исполнила американский гимн во время инаугурации нового лидера США Джо Байдена. В России особое внимание обратили на ее наряд, состоящий из пышной красной юбки и темно-синего пиджака. Стилист Аллы Пугачевой Алишер убежден, что этот образ подсмотрели у Примадонны.



На своей странице в "Инстаграм" Алишер разместил фотографию Аллы Борисовны от 2019 года. Артистка выступала в очень похожем на наряд Гаги образе на сольном концерте в Кремле. Как раз возмущенный стилист тогда одевал Примадонну.

В комментариях к посту пользователи Сети начали спорить. Многие поддержали Алишера и заметили, что Алла Борисовна в разы лучше Леди Гаги. Другие же скептически отнеслись к тому, что знаменитый зарубежный кутюрье стал бы повторять наряды за российскими звездами.

"Наша Примадонна лучше и краше!", "АБ и Алишер круче!", "Да, конечно, кутюрный бренд слизал наряд от какого-то там Алишера, самим-то не смешно?" – разошлись во мнениях подписчики.

Кстати, недавно передача о Пугачевой обернулась громким скандалом. Причиной конфликта в звездной среде стала программа "В тени Примадонны".