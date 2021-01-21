Повторила за Пугачевой: наряд Леди Гаги на инаугурации вызвал бурные споры
Леди Гага исполнила американский гимн во время инаугурации
нового лидера США Джо Байдена. В России особое внимание обратили на ее наряд,
состоящий из пышной красной юбки и темно-синего пиджака. Стилист Аллы Пугачевой
Алишер убежден, что этот образ подсмотрели у Примадонны.
На своей странице в "Инстаграм" Алишер разместил фотографию Аллы Борисовны от 2019 года. Артистка выступала в очень похожем на наряд Гаги образе на сольном концерте в Кремле. Как раз возмущенный стилист тогда одевал Примадонну.
В комментариях к посту пользователи Сети начали спорить. Многие поддержали Алишера и заметили, что Алла Борисовна в разы лучше Леди Гаги. Другие же скептически отнеслись к тому, что знаменитый зарубежный кутюрье стал бы повторять наряды за российскими звездами.
"Наша Примадонна лучше и краше!", "АБ и Алишер круче!", "Да, конечно, кутюрный бренд слизал наряд от какого-то там Алишера, самим-то не смешно?" – разошлись во мнениях подписчики.
Кстати, недавно передача о Пугачевой обернулась громким скандалом. Причиной конфликта в звездной среде стала программа "В тени Примадонны".
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