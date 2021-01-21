Телеведущий осыпал балерину комплиментами после ее выступления

Популярный журналист Андрей Малахов обратился с поздравлениями к звездной балерине Анастасии Волочковой, которой 20 января исполнилось 45 лет. Ведущий некоторое время попозировал с именинницей перед камерой, держа ее на руках, а затем осыпал зы комплиментами.

По словам Малахова, светская львица является "самым искренним человеком", представляющим российский шоу-бизнес. А за внешним лоском, который преобладает у Волочковой в публичном пространстве, скрывается сама невинность и доброта.

"Это главное качество, которое настолько редко и ценно. Хочу, чтобы все понимали и знали: за этим скрывается хрупкая и чистая душа. Ты должна вести свою доброту в детские дома и школы, которую ты даешь детям, позволяя им надеяться, что надежда есть", – обратился Малахов к имениннице.

Журналист также пошутил, что теперь главным эксклюзивом остается фотография нового паспорта, который Волочковой предстоит поменять по достижению 45-летия.

Сама же знаменитость в долгу не осталась, заявив, что давно знает о добропорядочности Андрея. Светская львица также уточнила, что решила в столь тяжелое время не "шиковать в банкетном зале", уважая чувства людей.

"Подумала, что будет благороднее выступить для них", – призналась Волочкова после балетного выступления.

На днях знаменитая балерина решила попозировать в купальнике на фоне иконы.