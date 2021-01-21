Стал первым мужчиной: Цымбалюк рассказала о первом интиме с Джигарханяном

Стал первым мужчиной: Цымбалюк рассказала о первом интиме с Джигарханяном
Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya
Пианистка чувствовала себя немного скованной

Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала, как начался их с Джигарханяном роман. 

По словам пианистки, в артиста она была влюблена с 16 лет, тайно мечтая об отношениях с ним. Однажды Виталине удалось узнать номер Армена Борисовича, они договорились о встрече. Тогда ей был всего 21 год. 

Сначала Цымбалюк приехала в театр к актеру, а после они договорились поужинать в грузинском ресторане. А затем Джигарханян предложил своей спутнице "попить чай" у него дома. Виталина отказываться не стала. 

"Я откликнулась, мы поехали: зачем кокетничать, если к тебе идет твоя мечта! Это были первые мои серьезные отношения с мужчиной", – поделилась звезда с Аленой Жигаловой в шоу "Алена, блин!", подчеркнув, что была скованной. 

На утро Цымбалюк нужно было уезжать. Армен Борисович проводил ее на вокзал, предложив девушке приезжать к нему в свободные от театра и съемок дни. На тот момент актер был женат, однако продолжал жить один, рассказала Виталина, отметив, что ему было очень непросто в быту. 

Ранее пианистка рассказала, что продолжает "жить" в квартире вместе с Джигарханяном. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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Теперь молоть одно и тоже о Джигарханяне - это заработок для Цымбалюк.
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Меня сейчас вырвет.
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