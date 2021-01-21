Отсутствие астролога не сказалось на качестве эфиров

В течение 12 лет Василиса Володина была одной из ведущих шоу "Давай поженимся!" За этот долгий период имя астролога стало брендом, что позволило звезде начать хорошо зарабатывать на прогнозах. Однако в начале пандемии Володина перестала появляться в эфире, объяснив это страхом заразиться коронавирусом. Сейчас соведущая Ларисы Гузеевой не против вернуться в передачу, только вот продюсеры, кажется, не видят в этом смысла.

Преданные поклонники то и дело спрашивают у астролога, когда же она наконец снова появится в студии. Но выяснилось, что рейтинги шоу ни чуть не пострадали от ее отсутствия. "Давай поженимся!" по-прежнему входит в топ-100 самых просматриваемых программ среди аудитории "4+", сообщает "Комсомольская правда".

Сама Володина от безденежья не страдает. Так, недавно она появилась в эфире "Модного приговора", составив для зрителей новогодний гороскоп, а стоимость личного прогноза от именитого астролога составляет около 140 тысяч рублей.

Но при этом важно помнить, что именно "Давай поженимся!" сделало Василису самым известным астрологом в стране. Изначально Володина хотела, чтобы она участвовала в записи эфиров онлайн. Однако в ответ услышала лишь, что "формат шоу не предполагает таких нарезок".

Ранее стало известно, сколько зарабатывает астролог.