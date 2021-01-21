Почему Володина не возвращается в "Давай поженимся"

Почему Володина не возвращается в "Давай поженимся"
Василиса Володина. Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
Отсутствие астролога не сказалось на качестве эфиров

В течение 12 лет Василиса Володина была одной из ведущих шоу "Давай поженимся!" За этот долгий период имя астролога стало брендом, что позволило звезде начать хорошо зарабатывать на прогнозах. Однако в начале пандемии Володина перестала появляться в эфире, объяснив это страхом заразиться коронавирусом. Сейчас соведущая Ларисы Гузеевой не против вернуться в передачу, только вот продюсеры, кажется, не видят в этом смысла. 

Преданные поклонники то и дело спрашивают у астролога, когда же она наконец снова появится в студии. Но выяснилось, что рейтинги шоу ни чуть не пострадали от ее отсутствия. "Давай поженимся!" по-прежнему входит в топ-100 самых просматриваемых программ среди аудитории "4+", сообщает "Комсомольская правда". 

Сама Володина от безденежья не страдает. Так, недавно она появилась в эфире "Модного приговора", составив для зрителей новогодний гороскоп, а стоимость личного прогноза от именитого астролога составляет около 140 тысяч рублей. 

Но при этом важно помнить, что именно "Давай поженимся!" сделало Василису самым известным астрологом в стране. Изначально Володина хотела, чтобы она участвовала в записи эфиров онлайн. Однако в ответ услышала лишь, что "формат шоу не предполагает таких нарезок". 

Ранее стало известно, сколько зарабатывает астролог. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

Импичмент Трампа и отмена старых соглашений: первые решения Байдена

Избранный лидер издал несколько указов в первый день своего президентства

Москва отменяет часть карантинных ограничений: что откроется

Ситуация с эпидемией коронавируса внушает осторожный оптимизм

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей