Умерла бывшая жена Алена Делона

Звезда скончалась на 80-м году жизни

Не стало французской актрисы и бывшей супруги Алена Делона Натали Делон. 

Артистке было 79 лет. Об этом сообщил сын Натали Антони, опубликовав прощальный пост в "Инстаграм". Причину смерти наследник актрисы не назвал. 

Напомним, что Ален и Натали были в браке 1964 по 1968 год. Их сын появился на свет в 1964 году. Мужчина пошел по стопам звездных родителей и тоже стал актером. 

Натали попала в мир кино благодаря супругу. Особую популярность получил их первый совместный фильм "Самурай. После развода актриса занялась режиссурой. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

Импичмент Трампа и отмена старых соглашений: первые решения Байдена

Избранный лидер издал несколько указов в первый день своего президентства

Москва отменяет часть карантинных ограничений: что откроется

Ситуация с эпидемией коронавируса внушает осторожный оптимизм

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей