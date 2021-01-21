Звезда скончалась на 80-м году жизни

Не стало французской актрисы и бывшей супруги Алена Делона Натали Делон.

Артистке было 79 лет. Об этом сообщил сын Натали Антони, опубликовав прощальный пост в "Инстаграм". Причину смерти наследник актрисы не назвал.

Напомним, что Ален и Натали были в браке 1964 по 1968 год. Их сын появился на свет в 1964 году. Мужчина пошел по стопам звездных родителей и тоже стал актером.

Натали попала в мир кино благодаря супругу. Особую популярность получил их первый совместный фильм "Самурай. После развода актриса занялась режиссурой.