Актрисе пришлось "повоевать" с модераторами "Инстаграма"

Настасья Самбурская решила не сдаваться и вновь опубликовала фотографию в откровенном купальнике. До этого "Инстаграм" уже дважды удалял снимок звезды "Универа".

Однако актриса решила не сдаваться, поэтому публиковала кадр из отпуска вновь и вновь.

"Я всё таки заставлю Инстаграм принять это фото и не удалять его с пометкой "спам", как было дважды до этого!" – подписала публикацию Настасья.

На фото она запечатлена в ярко-розовом купальнике, который красиво подчеркнул достоинства фигуры артистки. Образ она дополнила маленькой сумочкой известного бренда, подобранной в тон монокини.

В комментариях одни принялись шутить над настойчивой Самбурской, а другие отметили, что звезда находится в прекрасной форме.

"Когда сексуальность не помещается в кадр и приходится брать дополнительную ручную кладь", "Вашей маме зять не нужен?", "Розовых очков не хватает", "Дерни за веревочку и рот у всех откроется!", "Инстаграм, водочки мне принеси, фоточка вернулась на место!"

– написали в комментариях.

Ранее Настасья Самбурская показала "интимное" фото с Яной Кошкиной, которое тут же вызвало бурные обсуждения в Сети.





