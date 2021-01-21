Ранее удаленное откровенное фото Самбурской появилось в Сети

Ранее удаленное откровенное фото Самбурской появилось в Сети
Настасья Самбурская. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актрисе пришлось "повоевать" с модераторами "Инстаграма"

Настасья Самбурская решила не сдаваться и вновь опубликовала фотографию в откровенном купальнике. До этого "Инстаграм" уже дважды удалял снимок звезды "Универа". 

Однако актриса решила не сдаваться, поэтому публиковала кадр из отпуска вновь и вновь. 

"Я всё таки заставлю Инстаграм принять это фото и не удалять его с пометкой "спам", как было дважды до этого!" – подписала публикацию Настасья. 

На фото она запечатлена в ярко-розовом купальнике, который красиво подчеркнул достоинства фигуры артистки. Образ она дополнила маленькой сумочкой известного бренда, подобранной в тон монокини. 

В комментариях одни принялись шутить над настойчивой Самбурской, а другие отметили, что звезда находится в прекрасной форме.

"Когда сексуальность не помещается в кадр и приходится брать дополнительную ручную кладь", "Вашей маме зять не нужен?", "Розовых очков не хватает", "Дерни за веревочку и рот у всех откроется!", "Инстаграм, водочки мне принеси, фоточка вернулась на место!"

– написали в комментариях. 

Ранее Настасья Самбурская показала "интимное" фото с Яной Кошкиной, которое тут же вызвало бурные обсуждения в Сети. 


Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость
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Ты ракетную шахту не видел! Мы её разбирали :-) Ну тут тоже ничего, повозиться придется :-) Симпатичная девушка.
ВЛАД
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А, что откровенного в её купальнике? По мне очень даже консервативен! Закрыто всё, что может оскорбить пуританцев! Прикрыта надёжно, как шахта с ядерными ракетами!
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