Почему КВН теряет популярность: экс-директор "Уральских пельменей" назвал причину

Почему КВН теряет популярность: экс-директор "Уральских пельменей" назвал причину
Сергей Нетиевский. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
У телевизионной игры появилось множество программ-конкурентов

Российские звезды, в том числе и экс-участники КВН, не раз отмечали, что игра потеряла не только былую популярность, но и актуальность. Почему это произошло, объяснил бывший член команды "Уральские пельмени" и создатель одноименного шоу Сергей Нетиевский.

По мнению артиста, дело не в том, что КВН стал хуже, а в развитии соцсетей и появлении множества юмористических шоу. Ранее развлекательных программ было меньше, теперь же запросто можно создать свой канал или блог. При этом Нетиевский считает, что квинтэссенция юмора, в том числе и политического, в КВН была более плотной. Сейчас же шутки "размазаны" по чуть-чуть в разных местах.

"КВН всегда отражает и отражал то общество и то время, в которое мы живем, – добавил экс-продюсер "Уральских пельменей". - Не скажу, что КВН не тот, он другой. Это мы повзрослели и по-другому на это смотрим".

При этом современные Ютуб-программы Нетиевский оценил не слишком высоко. Например, шоу "Что было дальше?" актер назвал чисто развлекательным, причем с шутками "ниже пояса", пишет "Политика сегодня".

Напомним, что Нетиевский продолжает судиться с бывшими коллегами по "Уральским пельменям". Недавно артист потерял более 2 млн рублей.

Карина СИРАЗОВА

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