"Идеальная": Лорак в обтягивающем костюме взбудоражила поклонников

"Идеальная": Лорак в обтягивающем костюме взбудоражила поклонников
Ани Лорак. Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Певица намекнула на то, что она переживает трудности в личной жизни

Накануне Ани Лорак опубликовала в своем инстаграм-аккаунте несколько снимков с новой фотосессии. Поклонники певицы пришли в восторг при виде смелого образа их любимицы.

На фотографиях Лорак позирует в облегающем белом костюме с рисунками, сделанными в китайской тематике. Короткий топ и лосины отлично подчеркивают подтянутую фигуру артистки.

На первых двух кадрах фотограф запечатлел Ани в объятиях какого-то мужчины. Затем таинственный незнакомец пропал из кадра, символизируя разрыв любовных отношений.

"Боль моя – вулкан остывший. Оставляю в 2020-м..." – написала звезда.

Некоторые пользователи Сети пришли к выводу, что сейчас исполнительница хита "Новый бывший" переживает сложности в личной жизни. Они попытались подбодрить знаменитость, послав ей слова поддержки. Остальные же не стали пытаться уловить посыл певицы, лишь отметив, что она выглядит потрясающе.

"Нереальная красотка!", "Идеальная", "Мой эталон Красоты! Женственности! Мудрости! Не перестаю восхищаться!", "Богиня", "Прекрасные кадры", – отметили комментаторы.

Напомним, на данный момент Ани Лорак встречается с Егором Глебом – саунд-продюсером лейбла Black Star Inc. Однако артистка предпочитает не раскрывать подробности их романа. Поэтому можно предположить, что пара испытывает кризис в отношениях. 

Ранее стало известно о том, что Лорак затравили после возвращения на Украину. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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