Наследнице покойного актера уже 15 лет

Андрей Краско от недостатка женского внимания никогда не страдал. Актер был дважды женат, с еще тремя своими избранницами жил в гражданском браке. Спустя долгое время одна из любовниц покойного актера решила рассказать, что вот уже 15 лет воспитывает дочь от артиста.

46-летняя певица Анна рассказала, что с Краско познакомилась на съемках. Взаимная симпатия между ними возникла сразу. Однажды Андрей пригласил девушку на свидание. Актер дарил Анне цветы, мороженное, красиво ухаживал. Однако в итоге девушку покорил веселый нрав артиста.

Вместе Андрей и Анна были примерно полгода. Однако спустя время девушка поняла, что у отношений нет будущего. Да и сильных чувств не было, поэтому спустя время влюбленные начали отдаляться друг от друга.

О беременности певица узнала, когда Краско в ее жизни уже не было. Он просто уехал на съемки в другой город, перестал звонить. Сначала Анна хотела рассказать о своем положении, однако после решила не навязываться.

О существовании наследницы покойный актер так и не узнал. Зато девушка надеется, что ее дочь сможет познакомиться со своим звездным дедушкой Иваном.

"Мне кажется, они должны общаться. Я понимаю, что он может мне не поверить. Но я готова сделать ДНК-тест", - подытожила Анна в разговоре с "Собеседником".



